В России предлагают дать определение понятию «музей»

В России, возможно, скоро одновременно исчезнут несколько тысяч музеев. Использовать это слово в названии смогут только те, учреждения, что соответствуют строгим критериям. Сейчас все, кому не лень, в том числе кафе и сувенирные лавки, пишут на входе «музей» — лишь бы привлечь посетителей. Так ли это плохо — выяснил корреспондент «Известей» Егор Еперев.

Дискуссия о том, кто имеет право называться музеем, вышла далеко за пределы Эрмитажа. Теперь не понятно, кто реально может себя так назвать, а у кого «музей» — лишь табличка на входе. После заявления Михаила Пиотровского к обсуждению подключились и частные, и государственные музеи.

«Музей может являться музеем исключительно в том случае, если он хранит музейные предметы и музейные коллекции, которым дана оценка о их важности, и подтверждена их ценность», — заявил директор ГБУК ЛО «Музейное агентство» Юрий Юруть.

Вот и в Эрмитаже говорили о наличии официально признанных экспонатов, как о главном критерии настоящих музеев. В государственных учреждениях их обязательно регистрируют в каталоге — там содержится вся информация о предмете искусства.

«Музей игрушки — частный. Внутри целая коллекция разных эпох: дореволюционные куклы, есть советские развлечения, в других залах более современные экспонаты. Все это, конечно, фонд музея. Только регистрировать его в государственном каталоге совсем необязательно», — рассказал корреспондент Егор Еперев.

Музей карикатуры в Екатеринбурге — единственный такой в стране, тоже частный. При этом в его фондах более двух тысяч работ со всего мира, и ни одной — в госкаталоге. Впрочем, вносить туда карикатуры владелец музея не торопится — процедура сложная и имеет нюансы.

«Это накладывает другие обязанности. То есть мы лишаемся своих частных претензий на эти фонды», — пояснил художник-карикатурист, историк и основатель Музея карикатуры Максим Смагин.

Такие экспонаты уже нельзя будет вывозить из России, продавать, передавать кому-либо без разрешения государства. А еще будут действовать повышенные требования к пожарной безопасности и охране коллекций. Но важен и юридический статус самой организации.

«Музей — это учреждение. Это не может быть ООО, ИП, АО или еще что-то. Очень часто большая часть музеев музеями не являются просто в силу даже своего юридического статуса», — подчеркнул директор Санкт-Петербургского музея игрушки Дмитрий Багаев.

Многие частные владельцы согласны — посетитель должен четко понимать, куда он идет.

«Либо он идет действительно в музей, где есть какая-то коллекция исторических предметов, где ему расскажут экскурсию, объяснят, что это, откуда появилось, как работало. Или же он попадает просто в какую-то мегаинсталляцию для селфи и просто для праздного проведения времени», — отметил основатель и директор по развитию Музея маячной службы в кронштадте Владимир Ергер.

Именно поэтому спор не столько о названии, сколько о критериях. Однако представители небольших музеев опасаются: слишком жесткие требования могут оставить за рамками закона частные коллекции, которые годами создавались энтузиастами с целью просвещения, а не заработка.

«Я не считаю, что нужно закрывать все частные музеи, у каждого человека может быть какая-то своя определенная коллекция, которой он хочет поделиться со всеми. Каждый музей имеет свою определенную ценность», — сказал сын владельца музея Aryon Ацамаз Алборов.

Пока все варианты — это лишь размышления внутри профессионального сообщества. Законодательно критерии еще никак не оформлены. И люди сами решают, куда идти и за какие впечатления платить. Независимо от того, что написано на вывеске.

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