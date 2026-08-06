Что сажать в августе на даче: список культур для второго урожая

Садовод Самойлова: для августовского посева подходят редис, редька и зелень

В августе на дачных грядках появляется все больше свободного места. Ранние культуры уже собраны, но земля не должна пустовать. Садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова в беседе с корреспондентом URA.RU объяснила, что можно посеять в последний месяц лета, чтобы получить урожай или улучшить почву.

По ее словам, у дачников есть два варианта использования освободившихся участков. Первый — засеять их сидератами для восстановления плодородия. Горчица и рожь — самые быстрые сидераты, первая созревает за три-четыре недели, вторая примерно за полтора месяца. Как раз хватит времени, чтобы заделать их в почву до наступления морозов. Другой вариант — получить второй урожай за сезон. Для августовского посева подходят редис, зелень, дайкон, свекла, редька, пекинская капуста, листовая горчица, кресс-салат, кинза, кустовая фасоль, горох, щавель, мангольд и пастернак.

Редис для осеннего посева лучше выбирать позднеспелых сортов, которые созревают за 80 дней, например, «Красный великан» и «Ледяная сосулька». Убирать урожай можно в середине или конце октября. Из зелени в августе сеют укроп, руколу, листовой салат и шпинат. Петрушку тоже можно, но это двулетняя культура, так что ее лучше размещать с торца грядки.

Дайкон хорошо сеять не позднее 25 июля, но и до 10 августа еще не поздно. Для свеклы важно защитить посевы от заморозков. Светлана Самойлова ставит дуги и накрывает их нетканым материалом и пленкой перед первой угрозой заморозков, а затем оставляет в таком виде вплоть до сбора урожая.

«Жары, когда растения могли бы сгореть под пленкой, уже не будет. Зато под укрытием они будут развиваться намного быстрее», — поделилась садовод.

Пекинская капуста — одна из лучших культур для августа. Она быстро растет и не боится похолодания. Сеять ее лучше в первой половине месяца. Листовая горчица готова к употреблению через 20–30 дней, а кресс-салат — через 12–15 дней. Кинза, кустовая фасоль и скороспелый горох также успевают дать урожай до заморозков.

Щавель и мангольд можно сеять в августе для получения зелени в следующем году. Пастернак, посеянный сейчас, перезимует в земле и весной даст ранний урожай. А вот теплолюбивые культуры в августе сажать уже не стоит — огурцы, помидоры, перец, баклажаны, тыква, арбузы, дыни и кочанный салат не успеют сформироваться и созреть.

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