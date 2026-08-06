На Пятом канале акция «День добрых дел» для двенадцатилетней Насти

ПОЖЕРТВОВАТЬ

На фотографиях «до» Настя улыбается, у нее еще все хорошо: школа, друзья, прогулки по родному Великому Новгороду и почетный караул у Вечного огня в День Победы. Но в июле прошлого года ту нормальную жизнь перечеркнула очень агрессивная В-клеточная лимфома.

«Четыре блока химиотерапии мы прошли, и после четвертого блока мы вышли в ремиссию», – рассказывает Наталья Тимофеева, мама Анастасии.

Хотя в первый раз опухолевые клетки поразили сразу несколько органов – легкие и лимфоузлы, – их удалось полностью уничтожить. Тогда казалось, что болезнь ушла навсегда. Однако лимфома очень коварна и может возвращаться. И сейчас у Насти рецидив – новая опухоль. Теперь в головном мозге, а это еще опаснее.

Все девочки силы отнимает химиотерапия. Лечение дает результат – опухоль становится меньше, но организму очень тяжело. Поднимается температура, скачут давление и пульс. Возможности иммунной системы уже на пределе.

Чтобы выстоять, Насте очень нужен препарат, который усилит борьбу с опухолевыми клетками.

«Это иммунотерапия, которая позволяет активировать резервы собственного организма против опухоли. Из-за того, что у нее был уже рецидив, самостоятельно иммунная система не справляется с этой опухолью. И благодаря этому антителу мы сможем усилить эффект химиотерапии и помочь собственной иммунной системе активироваться против опухоли», – объясняет врач-детский онколог Софья Кочетова.

Иммунотерапия требуется прямо сейчас. Но препарат стоит 2 657 200 рублей – это очень большая сумма для мамы Насти. В марте этого года ей пришлось уволиться с работы, потому что нужно находиться рядом с дочкой.

В больничной палате, даже под капельницей, Настя не выпускает из рук любимую куклу – как талисман. Эта игрушка была с ней и в первый раз, когда опухоль удалось победить. И мы с вами, все вместе, можем сделать так, чтобы эта терпеливая девочка снова поскорее вернулась домой здоровой.

Давайте вместе поможем Насте. Сделать это просто: достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 24-25. Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.