«Отпульсировала»: Сати Казанова высказалась об отсыхании пуповины после родов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

В процессе участвовал муж артистки, который счел важным присутствовать рядом с ней в этот важный момент.

Что на самом деле произошло на родах Сати Казановой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сати Казанова: после рождения дочери пуповину перерезали менее чем через час

Певица и экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова опровергла слухи, которые появлялись в СМИ после ее родов. Об этом артистка сообщила в беседе с изданием KP.RU.

Исполнительница рассказала, что на самом деле пуповину ее дочери перерезали менее чем через час после появления девочки на свет. По словам Казановой, в прессе распространялись абсурдные версии о том, что она якобы несколько дней ходила с пуповиной, ожидая, пока та сама отсохнет.

Все эти сообщения певица назвала смешными и пояснила, что для нее был важен первый час после рождения ребенка.

«Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения ребенка. Чтобы пуповина полностью отпульсировала, и малыш получил все необходимые микроэлементы. Мы просто дождались этого момента, даже меньше часа», — заявила Казанова.

При этом артистка поделилась тем, что пуповину ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, перерезал самостоятельно. Как рассказала исполнительница, будущий отец сразу поддержал идею партнерских родов и считал важным присутствовать рядом с женой в этот важный момент.

Ко всему прочему Казанова посоветовала мужчинам не бояться присутствовать на родах, если у семьи есть такая возможность. По мнению певицы, участие отца в появлении ребенка на свет может стать важным событием для обоих родителей.

Сати Казанова родила дочь 23 октября 2024 года в браке со Стефано Тиоццо. Имя дочери Казанова не раскрывала и ее лицо публично не показывала.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Сати Казанова провела древний обряд над дочерью.

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