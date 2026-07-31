Копия! Олеся Железняк показала повзрослевшую дочь

Олеся Железняк показала фото повзрослевшей дочери

Заслуженная артистка России Олеся Железняк поделилась совместной фотографией со своей 19-летней дочерью Агафьей. О совместном снимке, сделанном во время заката на пляже, сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Агафья, как и ее знаменитая мама, связала свою жизнь с кино и уже учится в Театральном институте имени Бориса Щукина. Олеся Железняк ранее рассказывала, что поддерживает выбор дочери и гордится ее стремлением продолжить семейную творческую традицию.

Артистка уже более 20 лет состоит в браке с актером Спартаком Сумченко. Будущие супруги познакомились еще на подготовительных курсах в театральный вуз. По словам артистки, он стал первым мужчиной, который ответил ей взаимностью.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей — сыновей Савелия, Прохора и Фому, а также дочь Агафью. Старший сын Савелий тоже выбрал актерскую профессию и учится в Щукинском училище.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд Анна поступила на программу «Актерское искусство» в Московской школе кино. Девушка отметила, что выбрала курс заслуженной артистки России Дарьи Мороз из-за полного творческого взаимопонимания с мастером.

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