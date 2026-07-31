Копия! Олеся Железняк показала повзрослевшую дочь

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 144 0

Снимок они сделали во время отдыха на пляже.

Сколько детей у Олеси Железняк

Фото: Instagram*/jeleznyak_official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олеся Железняк показала фото повзрослевшей дочери

Заслуженная артистка России Олеся Железняк поделилась совместной фотографией со своей 19-летней дочерью Агафьей. О совместном снимке, сделанном во время заката на пляже, сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Агафья, как и ее знаменитая мама, связала свою жизнь с кино и уже учится в Театральном институте имени Бориса Щукина. Олеся Железняк ранее рассказывала, что поддерживает выбор дочери и гордится ее стремлением продолжить семейную творческую традицию.

Артистка уже более 20 лет состоит в браке с актером Спартаком Сумченко. Будущие супруги познакомились еще на подготовительных курсах в театральный вуз. По словам артистки, он стал первым мужчиной, который ответил ей взаимностью.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей — сыновей Савелия, Прохора и Фому, а также дочь Агафью. Старший сын Савелий тоже выбрал актерскую профессию и учится в Щукинском училище.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд Анна поступила на программу «Актерское искусство» в Московской школе кино. Девушка отметила, что выбрала курс заслуженной артистки России Дарьи Мороз из-за полного творческого взаимопонимания с мастером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.46
-0.40 91.19
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
«Ждут победы»: как проходит Международный кубок по пляжному футболу в Москве
7:17
«Видят жизнь через экран»: Билан раскритиковал молодежь за любовь к телефонам
7:00
«Сохранять чуткость к внутреннему голосу»: Аскар Ильясов дал совет молодежи
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
6:41
Саблист Павел Граудынь привез в Россию золотую медаль ЧМ по фехтованию
6:20
«Мы должны зарабатывать»: московские театры жалуются на нехватку денег

Сейчас читают

Что можно и что нельзя теперь делать в Telegram
Крылатое шоу: огромная бабочка чуть не унесла Билана со сцены на концерте
Второй тур РПЛ-2026/27: «Спартак» едет в Грозный, «Динамо» попробует распечатать «Балтику»
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео