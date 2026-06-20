Молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ в Краснодаре: что известно

Женщина погибла, еще пять человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара

В Краснодаре молодой человек напал на посетителей отделения МФЦ, расположенного в торговом центре West Mall. В результате погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Подозреваемого задержали до приезда полиции. Следователи устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства произошедшего.

Как произошло нападение

Инцидент произошел днем 20 июня в торговом центре West Mall на улице Заполярной. По данным источника 5-tv.ru, молодой человек 2007 года рождения вошел в здание и напал на посетителей с предметом, похожим на нож. Предварительно, он действовал один.

После нападения в торговом центре объявили эвакуацию. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, экстренные службы и бригады скорой помощи.

Погибшая и пострадавшие

Жертвой нападения стала женщина, которая получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в больницу. У нее осталось двое детей.

Еще пять человек получили травмы. Среди пострадавших — охранник торгового центра и беременная женщина, сообщил источник 5-tv.ru. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что все раненые госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Как задержали подозреваемого

После нападения злоумышленник попытался скрыться, однако его остановил один из посетителей торгового центра. Мужчина удерживал подозреваемого до приезда сотрудников полиции, после чего его передали правоохранителям.

В МВД России сообщили, что задержанным оказался местный житель 2007 года рождения.

Что рассказали очевидцы

Очевидец рассказала 5-tv.ru, что после нападения молодой человек направился на третий этаж. В момент происшествия в торговом центре отключился свет. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что подозреваемый бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. После этого там сработала сигнализация.

Еще один очевидец рассказала, что нападавший находился в неадекватном состоянии. По ее словам, в здании были слышны хлопок, стуки и крики.

Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD

Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD

Что известно о подозреваемом

Сам задержанный заявил, что ему никто не платил за преступление. По его словам, он решился на нападение, потому что ему «жить надоело». Также сообщалось, что ранее молодой человек был судим и приехал в Краснодар на заработки.

Для оценки психического состояния подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать мотивы задержанного и все обстоятельства произошедшего. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

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