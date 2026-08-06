В Грузии завели дело из-за «фейков» о притеснениях туристов из России

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 26 0

Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В Грузии завели дело из-за фейков о притеснениях россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело о саботаже из-за массовых публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении с российскими туристами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.

По версии СГБ, кампанию организовали за рубежом, и она находит поддержку внутри страны, цель — нанести ущерб государственным интересам и экономике Грузии.

В частности, в соцсети Х распространялись сообщения о том, что россиян оставляли одних в лесу или портили заказанную ими еду в ресторанах.

«Позднее аналогичная ложная информация распространялась скоординированно, в определенные временные промежутки, в одном из онлайн-медиа, зарегистрированных в иностранном государстве», — заявил директор антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.

Расследование ведется по статье 318 Уголовного кодекса Грузии — о саботаже. Она предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В рамках дела СГБ проводит ряд оперативных мероприятий, чтобы выявить организаторов, участников и источники финансирования кампании, а также механизмы распространения «фейков», отметили в ведомстве.

Как ранее писал 5-tv.ru, в пятизвездочном отеле в Грузии 19 июля произошел конфликт с участием российских туристок. Одной из россиянок сломали нос, после чего ее госпитализировали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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