Путин обсудил с Машковым празднование 150-летия Союза театральных деятелей

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Запланировано около двух тысяч мероприятий по всей стране.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Союз театральных деятелей России в этом году отмечает 150-летие. Какую программу подготовило творческое объединение, Владимиру Путину рассказал Владимир Машков.

Празднования проходят по всей стране. Запланировано около двух тысяч мероприятий, среди которых запуск театральных поездов, спектакли, мастер-классы и творческие встречи.

Центральное событие нашего юбилейного года — это Всероссийский марафон-фестиваль «Россия — Театр — Общество». Сейчас он проходит в Зарядье, с первое по девятое число. Все федеральные округа предоставили свои спектакли.

— Коллективы приехали из регионов, да?

— Приехали коллективы, и каждый день — это отдельный федеральный округ представляет свои спектакли. Знаете, было открытие первого числа, и на этом открытии было более пяти тысяч человек.

— Где размещаются люди?

— В амфитеатре выстроена сцена импровизационная, а как бы на фоне этой сцены — Кремль. И это, конечно, удивительно красивое пространство.

По словам Владимира Машкова, большое внимание союз уделяет развитию национальных театров.

Как писал 5-tv.ru, Путин и Машков также затронули тему спецоперации на встрече 5 августа. Народный артист РФ выразил уверенность в неминуемой победе России.

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