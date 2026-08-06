Облегчают боль: какие фрукты помогают сохранить здоровье суставов при старении

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Они также защищают хрящевую ткань от разрушения.

Какие фрукты помогают сохранить здоровье суставов диета

Фото: 5-tv.ru

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Виноград и ягоды помогут сохранить здоровье суставов при старении

Употребление продуктов с высоким содержанием ресвератрола эффективно облегчает суставные боли и защищает хрящевую ткань от разрушения. Об этом сообщил портал Yahoo.

Группа исследователей из Китая провела масштабный анализ научных работ, посвященных влиянию природного соединения ресвератрола на состояние опорно-двигательного аппарата.

Это вещество в больших количествах содержится в темном винограде, различных ягодах и красном вине. По мнению ученых, оно обладает выраженными антиоксидантными свойствами и способно замедлять циклы старения клеток, продлевая их жизнеспособность.

Хроническое воспаление является главным фактором дегенерации хрящей, а ресвератрол успешно блокирует такие реакции в организме.

Особое внимание в работе уделено проблеме остеоартрита — дегенеративного заболевания, поражающего миллионы людей. Хрящевая ткань практически не способна к самовосстановлению из-за отсутствия в ней сосудов и нервных окончаний, что делает ее крайне уязвимой к травмам и нагрузкам.

«Обширные доклинические исследования показывают, что ресвератрол играет значительную защитную роль при повреждении хряща», — отметили исследователи.

Однако соединение быстро перерабатывается печенью и плохо усваивается через пищеварение, поэтому в будущем планируется разработка специальных добавок для усиления терапевтического эффекта.

Ранее 5-tv.ru писал, как привести свое тело в порядок и избавиться от выпирающего живота без диет и тяжелых нагрузок.

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