В России разрешили продажу бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и продавать автомобильный бензин экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом в условиях изменения логистических цепочек, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ в канале в мессенджере МАКС.

Кроме того, постановление автоматически отменило ранее принятое решение, которое допускало до конца 2026 года обращение бензина класса «Евро-5» с повышенным содержанием серы. На российских АЗС будет размещаться информация об экологическом классе отпускаемого топлива, подчеркнули в пресс-службе.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце июля правительство России ввело временный запрет на экспорт топлива, который будет действовать до 31 января 2027 года.

Ограничения не коснутся производителей, которые будут поставлять напрямую за рубеж дизель, судовое топливо и газойли. Также под запрет не попадут поставки в рамках межправительственных договоренностей и гуманитарная помощь.

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