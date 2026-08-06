Мендель заявила, что на украинском языке Зеленский общается только на публике

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В повседневной жизни глава киевского режима предпочитает русскую речь.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa; 5-tv.ru

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Зеленский продолжает получать удары не только от Москвы, но и от своих ближайших сподвижников. Его уволенная пресс-секретарь Юлия Мендель опубликовала пост, в котором продолжила разоблачение бывшего начальника. Внутренние детали украинской склоки, по сути, не важны, но двуличность Зеленского, она во всем.

«В отличие от Владимира Зеленского, я никогда не работала в России, и в моем телефоне нет российских контактов. В отличие от Владимира Зеленского, я знаю украинский язык с детства, в то время как он до сих пор учит его и не использует в повседневной жизни», — написал Мендель.

То есть Зеленский, как профессиональный актер, до сих пор играет на публику. А за кадром общается по-русски и рассчитывает на то, что записанные российские телефоны ему когда-нибудь пригодятся.

Ранее Мендель заявила о низком уровне поддержки Зеленского на Украине. По ее словам, доверия среди военных и простых граждан к нему нет. Кроме того, по ее оценке, глава киевского режима Владимир Зеленский стал главной проблемой Украины и единственная причина, по которой он сохраняет власть — продолжение конфликта с РФ. Мендель назвала Зеленского «главным бенефициаром войны».

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