«Надо быть внимательным»: как уберечься от гадюки в лесу

Биолог Лебединский: уберечься от гадюки можно, нося резиновые сапоги в лесу

В лесу уберечься от гадюки можно, нося резиновые сапоги. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Андрей Лебединский.

Биолог отметил, что при сборе грибов и ягод стоит быть аккуратнее. Гадюка, как он пояснил, — змея не агрессивная. Однако может укусить, когда нет другого выхода. При опасности она сначала старается уползти, если не получается, то сворачивается в клубок и только в самом крайнем случае нападает.

«Для того, чтобы уберечься от ее нападения, нужно обходить те места, где люди многократно видели гадюк», — сказал Андрей Лебединский.

По его словам, гадюки не любят открытые пространства. Чаще всего они «прячутся» в укромных местах. Поэтому, как добавил эксперт, перед походом в лес за грибами или ягодами нужно заранее подготовиться. В частности, надеть резиновые сапоги. Они плотные и змея их не прокусит.

Помимо этого, перед тем как срезать гриб или сорвать понравившуюся ягоду, следует убедиться, что в том месте рядом нет гадюки, так как рука может оказаться прямо возле ее головы, и та воспримет это как нападение и атакует «врага» в ответ.

Ранее врач-инфекционист Павел Волчков рассказал, как действовать в случае укуса змеи. Народные средства тут не помогут. Пострадавшему следует сохранять спокойствие, промыть рану, наложить чистую повязку и ждать медиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.