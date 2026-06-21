«Надо быть внимательным»: как уберечься от гадюки в лесу

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Встретить рептилию во время сбора грибов или ягод — довольно частая практика. Однако не все знают, как себя обезопасить.

Как уберечься от гадюки при сборе грибов и ягод

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Лебединский: уберечься от гадюки можно, нося резиновые сапоги в лесу

В лесу уберечься от гадюки можно, нося резиновые сапоги. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Андрей Лебединский.

Биолог отметил, что при сборе грибов и ягод стоит быть аккуратнее. Гадюка, как он пояснил, — змея не агрессивная. Однако может укусить, когда нет другого выхода. При опасности она сначала старается уползти, если не получается, то сворачивается в клубок и только в самом крайнем случае нападает.

«Для того, чтобы уберечься от ее нападения, нужно обходить те места, где люди многократно видели гадюк», — сказал Андрей Лебединский.

По его словам, гадюки не любят открытые пространства. Чаще всего они «прячутся» в укромных местах. Поэтому, как добавил эксперт, перед походом в лес за грибами или ягодами нужно заранее подготовиться. В частности, надеть резиновые сапоги. Они плотные и змея их не прокусит.

Помимо этого, перед тем как срезать гриб или сорвать понравившуюся ягоду, следует убедиться, что в том месте рядом нет гадюки, так как рука может оказаться прямо возле ее головы, и та воспримет это как нападение и атакует «врага» в ответ.

Ранее врач-инфекционист Павел Волчков рассказал, как действовать в случае укуса змеи. Народные средства тут не помогут. Пострадавшему следует сохранять спокойствие, промыть рану, наложить чистую повязку и ждать медиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.44
0.08 84.17
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:02
«Надо быть внимательным»: как уберечься от гадюки в лесу
7:39
Россиянам с 2027 года будет автоматически начисляться страховая пенсия
7:18
«Мы прибыли»: сообщение об атаке инопланетян напугало Бразилию
7:00
Во Франции потребовали от ЕС прекратить финансирование Украины
6:42
«Расплата за успех»: как магия повлияла на личную жизнь Бузовой
6:17
Новый ценник: на сколько подорожала окрошка в 2026 году

Сейчас читают

«Расплата за успех»: как магия повлияла на личную жизнь Бузовой
Новый ценник: на сколько подорожала окрошка в 2026 году
Анна Цуканова-Котт шокировала мужа своим желанием: «Этого очень не хватает»
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео