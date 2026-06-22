Бесплатной медицины станет больше: в программу ОМС добавили новые методы лечения

В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) пополнилась 14 новыми методами лечения. Кроме того, еще один способ оказания высокотехнологичной медицинской помощи перевели в основную программу ОМС. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По словам Баланина, благодаря изменениям пациенты смогут бесплатно получать часть дорогостоящих и сложных медицинских вмешательств по полису ОМС. Теперь для этого не потребуется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что каждый россиянин один раз в жизни может бесплатно пройти исследование на наследственные формы дислипидемии. Такой анализ позволяет выявить генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, в стране продолжают действовать специальные программы обследования, направленные на поддержку активного долголетия, а также на выявление врожденных и наследственных заболеваний у беременных женщин.

Новорожденных, в свою очередь, обследуют на 42 наследственных заболевания. Если у ребенка выявляют одну из таких патологий, необходимыми лекарствами его обеспечивает фонд «Круг добра».

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