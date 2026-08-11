Без паники и рвоты: что делать, если ребенок съел песок

Педиатр Мурзина: не нужно вызывать у ребенка рвоту, если он съел песок

Родителям не стоит волноваться, если ребенок облизал грязную лопатку или проглотил немного песка, и тем более — вызывать рвоту или промывать желудок, такие меры излишни. Об этом заявила педиатр Оксана Мурзина в беседе с Газета.ру.

«Не нужно самостоятельно промывать желудок или вызывать рвоту — такие действия могут принести больше вреда, чем пользы. Также не рекомендуется сразу давать сорбенты „для профилактики“: они не предотвращают развитие инфекции и не заменяют наблюдение за состоянием ребенка», — сказала она.

Вместо этого педиатр советует дать ребенку воды, хорошо вымыть ему руки, прополоскать рот и внимательно следить за состоянием здоровья малыша на протяжении нескольких дней.

При этом эксперт предупредила о наличии опасности в песке. Так, внутри могут содержаться бактерии, вирусы, а также яйца паразитов. Она подчеркнула, что особенно долга эти вредные вещества сохраняются во глубине влажного песка, куда солнечные лучи не проникают.

Говоря о симптомах, педиатр заявила, что поводом для беспокойств становятся повторная рвота, частый жидкий стул, температура, боли в животе, отказ от еды и воды, однако серьезную тревогу вызывает обезвоживание. Мурзина добавила, что в случае появления симптомов родителям следует немедленно обратиться к врачу.

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