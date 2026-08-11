Без паники и рвоты: что делать, если ребенок съел песок

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 530 0

При этом необходимо внимательно следить за его состоянием и наличием симптомов.

Что делать если ребенок съел песок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Педиатр Мурзина: не нужно вызывать у ребенка рвоту, если он съел песок

Родителям не стоит волноваться, если ребенок облизал грязную лопатку или проглотил немного песка, и тем более — вызывать рвоту или промывать желудок, такие меры излишни. Об этом заявила педиатр Оксана Мурзина в беседе с Газета.ру.

«Не нужно самостоятельно промывать желудок или вызывать рвоту — такие действия могут принести больше вреда, чем пользы. Также не рекомендуется сразу давать сорбенты „для профилактики“: они не предотвращают развитие инфекции и не заменяют наблюдение за состоянием ребенка», — сказала она.

Вместо этого педиатр советует дать ребенку воды, хорошо вымыть ему руки, прополоскать рот и внимательно следить за состоянием здоровья малыша на протяжении нескольких дней.

При этом эксперт предупредила о наличии опасности в песке. Так, внутри могут содержаться бактерии, вирусы, а также яйца паразитов. Она подчеркнула, что особенно долга эти вредные вещества сохраняются во глубине влажного песка, куда солнечные лучи не проникают.

Говоря о симптомах, педиатр заявила, что поводом для беспокойств становятся повторная рвота, частый жидкий стул, температура, боли в животе, отказ от еды и воды, однако серьезную тревогу вызывает обезвоживание. Мурзина добавила, что в случае появления симптомов родителям следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал о методах, которые помогут избежать «взрывную диарею». Самым опасным последствием этой инфекции считается обезвоживание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.61
0.44 95.29
0.45
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

14:10
Землетрясение в Колумбии: более 100 погибших, тысячи пропавших, мародеры и комендантский час
13:55
«Опускаться до этого дна»: будет ли Анастасия Волочкова судиться с авиакомпанией
13:40
«Достояние России»: главные заявления Путина на заседании совета по науке и образованию
13:30
Нешуточные вопросы: Путин посетил НГУ и встретился с молодыми учеными
13:19
Полив вишни, яблонь и сливы в августе: правила и грубые ошибки
13:10
Модель Ольга Зуева подала иск о взыскании алиментов с Данилы Козловского

Сейчас читают

Горькая судьба принцессы Мелисенты: одинокий закат жизни Натальи Трубниковой
Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова
Бедный пацан? Тайна романа дочери Любови Успенской и 22-летнего студента
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео