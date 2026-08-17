«Положи кишки»: режиссер Розовский раскрыл подход при отборе артистов в театр

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 23 0

Чтобы стать своим в коллективе, актеру понадобится время.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Марк Розовский: при отборе артистов смотрю на их внутреннее содержание

Новым артистам театра «У Никитских ворот» потребуется время, чтобы стать по-настоящему «своими». Об этом заявил народный артист РФ и художественный руководитель учреждения Марк Розовский в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

«Проходит два года, два сезона, прежде чем они становятся абсолютно „нашими“. Когда я их принимаю, я ловлю их возможности, я должен угадать. Конечно, иногда я ошибаюсь, были такие случаи», — отметил режиссер.

Розовский рассказал, что в этом году к нему на просмотры пришло около 200 кандидатов на место в театре, но в коллектив вошли только девять человек. Он подчеркнул, что главный критерий для него при отборе — не внешность, а внутреннее содержание.

«Иногда они (артисты — Прим. ред.) имеют не слишком актерскую внешность. Я не люблю амплуа героя „красавец-удалец“, который съел стержень, говорит текст, но внутри него ничего нет. Дай нутро, положи кишки перед собой, выложи их на сцене до конца. Это называется самоотдача», — добавил худрук театра.

Свою мысль он закончил строчками из стихотворения советского поэта Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…». Он подчеркнул, что именно самоотдаче должен следовать любой начинающий творческий деятель.

Ранее Розовский рассказал о существенном падении уровня актерского мастерства в России. При этом страна богата наличием талантов и самородков.

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