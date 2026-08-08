«Опасения подтвердились»: у телеведущей Марии Гладких диагностировали рак кожи

Поводом для дополнительного обследования стала родинка, которая за несколько месяцев изменилась.
Фото, видео: Instagram*/ m_gladkikh; 5-tv.ru
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У телеведущей Марии Гладких диагностировали рак кожи
У телеведущей Марии Гладких обнаружили злокачественную опухоль кожи. О своем диагнозе она рассказала в социальных сетях.
По словам Гладких, во время очередного обследования у дерматолога врач обратил внимание на одну из ее родинок. Новообразование оставили под наблюдением на три месяца, однако при следующем осмотре оно изменилось, после чего его удалили и отправили материал на биопсию.
«У меня рак кожи, у меня нашли меланому. Мы отправили материал на биопсию, и наши опасения с врачом подтвердились. У меня злокачественная опухоль», — рассказала телеведущая.
Сейчас, по словам Гладких, образец направили на дополнительное исследование, чтобы определить стадию заболевания. После этого врачи будут принимать решение о дальнейшей тактике лечения.
Телеведущая призвала подписчиков внимательнее относиться к здоровью и регулярно проходить медицинские обследования. Она отметила, что сама ранее неоднократно рассказывала о визитах к дерматологам и проверке родинок.
Мария Гладких ранее была ведущей канала «Россия 1», а также модератором прямой линии президента России Владимира Путина. В последние годы она занимается блогерством, рассказывает о своих интересах и увлечениях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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