Абсолютная тишина, где слышен подвиг: как Брестская крепость оживила память о первых минутах войны

Символом мужества и несгибаемого героизма навсегда стала Брестская крепость. Цитадель приняла на себя один из первых ударов фашистов. Трагические минуты воссоздали сегодня в мемориальном комплексе, где прошла историческая реконструкция. Тысячи зрителей увидели рассвет Великой Отечественной. Весь масштаб и ужас первых дней войны. Из Белоруссии передает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

4: 15 утра. Брестская крепость не спит, как и 85 лет назад. Тогда в это время здесь раздались первые взрывы.

«Когда дотрагиваешься до стен, которые политы кровью, ну не знаю, меня просто переполняют чувства», — говорит Олег Сиягин.

«Сегодня вроде бы все хорошо, мы планируем будущее, а завтра просто происходит какой-то просто щелчок, и жизнь меняется и становится страшной», — отмечает Виктория Варчук.

Немцы планировали блицкриг, захватить крепость за восемь часов. Но смогли только окружить. Давили так сильно, что через четыре дня оборона сосредоточилась лишь в Восточном форте.

Восточный форт, последний очаг организованной обороны крепости. В этом месте многое осталось с момента боев. Видны выбоины, своды до сих пор осыпаются, а перекрытия нет. На втором этаже стояла наша зенитка, которая сдерживала фашистов. По ней они и били.

У красноармейцев было радио. Они слышали, что уже идут бои за Минск. Но продолжали держать оборону.

«28 июня Минск был захвачен, как и предавал сам противник. А в Брестской крепости еще сражались защитники. В Восточном форту больше 400 человек», — рассказывает младший научный сотрудник мемориального комплекса мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александра Игнатюк.

Вся крепость — гигантская братская могила. Под этими мемориальными плитами захоронены останки более тысячи защитников. Известны имена лишь 264 человек. Здесь покоится и отец Владимира Семочкина. Политрук. Держал оборону восемь дней.

«Сходили в кино и ложились спать, легли, все спокойно. А утром грохот, крепость вся в огне. Отец первый поднялся и сказал матери: «Таня, это война». Я на работу, а ты береги детей». Вот его последнее слово», — поделился сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.

Каждый год в канун и день начала войны Брест живет памятью. В этот раз в самой крепости открыли новую мемориальную зону. Образом для скульптурной композиции скорбящей женщины стал снимок вдовы лейтенанта Кузнецова в цитадели в 65-м году.

А на городском вокзале уже традиционно встретили поезд Памяти. В этом году в путешествие по городам Воинской Славы России и Белоруссии на этом составе отправятся школьники из 18 стран, в том числе из стран антигитлеровской коалиции. Дети из США, Великобритании и Франции. Все они имеют российские корни. И знают правду, несмотря на то, что им преподают в школе.

— Что про Вторую мировую войну рассказывают в Америке?

— Ну, говорили, воевали они, пытались захватить, но про Россию сильно ничего не говорили.

— Американцы говорят, что американцы победили, да?

— Ну да. Мой прадед Иван Герасимович, он служил в разведке, прошел всю войну.

Они тоже встретили рассвет над Брестом. Такой же, как и 85 лет назад. В абсолютной тишине. В которой слышно подвиг гарнизона.

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