Германия впервые после войны отправляет войска за границу: что известно

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Военные проводят учения всего в 20 километрах от Белоруссии.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Bild: Германия впервые после войны отправляет войска за границу

Германия все-таки решила укрепить собственными солдатами восточный фланг НАТО. По данным издания Bild, впервые с момента завершения Второй мировой Берлин перебрасывает к границе с Белоруссией пять тысяч военнослужащих.

Причем изначально Бундесвер искал добровольцев, теперь набор предполагается вести принудительно. И немцы торопятся. Еще недавно на месте будущей базы был лес, а теперь там строят целый военный городок с жилыми кварталами, школами, детскими садами и медицинскими центрами.

Кроме того, в этом месяце немецкие военные проводят учения всего в 20 километрах от белорусской границы. Так что размещение целой бригады за пределами страны на постоянной основе — это новый виток истории. В прошлый раз все закончилось как раз большой войной.

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