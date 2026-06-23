Идеальная полка: в Москве представили вина нового формата

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Сейчас в стране уже 14 сертифицированных виноградников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сегодня в Москве впервые показали идеальную полку с вином будущего, это органический напиток российского производства. Звучит непривычно, но на самом деле это вино из винограда, который вырастили без каких-либо удобрений. Сейчас в стране уже 14 сертифицированных виноградников — в Крыму, Севастополе, на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области.

«Органика в последнее время показывает очень и очень хорошие результаты по развитию. Именно в сфере органического виноделия. Если пару лет назад у нас было 50 тысяч бутылок в год, то сегодня их уже в пять раз больше. Уже 250 тысяч. А в этом году ожидаем, что их будет уже до полумиллиона», — рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак.

«Сейчас это в тренде. Мы считаем, что это некая дополнительная история, еще более увеличивающая интересность вина как категории», — заметил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

На полях форума «Неделя российского ритейла» собрались ведущие производители, там и стало известно, что в скором времени для таких напитков могут появиться отдельные стеллажи в магазинах. На выставке также предлагают попробовать лучшие образцы легендарных предприятий — «Новый свет», «Инкерман», «Массандра».

Кстати, сегодня вино этого завода — «Мускат белый Ливадия» — получило максимальный балл на дегустации крепленых вин. Второе место — также у «Массандры» — «Мускат белый Красного камня».

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