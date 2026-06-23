Удача на крючке: какие приметы помогут добиться успеха на рыбалке

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Любители такого вида досуга часто ориентируются на природные явления. Однако и обычная жизнь может преподнести приятные или скверные знаки.

Приметы для рыбалки — что нужно и чего нельзя делать

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Рыбак Байнов: встреча с начальством перед рыбалкой приведет к удаче

Многие рыбаки склонны к суевериям и пристально следят за знаками, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Чтобы не отпугнуть удачу перед предстоящим уловом, нужно следовать приметам. О них в беседе с URA.RU рассказал профессиональный рыбак Анатолий Байнов.

Плохие приметы

По его словам, нельзя брать с собой на рыбалку рыбу или рыбные блюда — это касается пивных закусок и даже крабовых палочек. Байнов уверен, что именно они «погубили» большинство рыбалок.

Он также советует не загадывать улов заранее, поскольку существует вероятность вернуться домой без добычи. Кроме того, не рекомендуется делиться своими снастями с другими и перешагивать через удочки — это приведет к неудаче.

Рыбак подчеркнул, что если процесс начнется с неприятностей (оторвался крючок или упустил первую рыбу), то можно сразу покидать место.

Хорошие приметы

К хорошим признакам Байнов отнес крепкий сон у домашних животных перед рыбалкой. А для богатого улова следует надевать обувь с левой ноги, ездить в одной и той же одежде. К удаче также приведут встреча с шефом или небольшое происшествие на дороге.

Он также отметил, что на рыбалке всегда везет либо дуракам, либо новичкам, а если рыбалка началась не так, как планировалась, то лучше дождаться ее завершения. По его словам, процесс завершится хэппи-эндом.

Говоря о самой известной традиции «поплевать на червяка», специалист заявил, что это делается для успешного клева. При этом омрачить все может пустой садок в воде или если случайно сесть на удочку.

Помощь природы

Эксперт сказал, что часто рыбаки ориентируются на природные явления. Он связывает цветение растений или поведение животных с активностью разных видов рыб. Например, рыболовы могут рассчитывать на окуня, карпа или судака с началом сенокоса, а активный клев возможен, если заквакали первые лягушки.

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