Мирно спала в кровати: леопард напал на пенсионерку прямо в ее доме

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 979 0

Опасного зверя уже ищут и поставят на него ловушки.

Леопард напал на спящую пенсионерку прямо в ее доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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The Times of Indiа: леопард напал на спящую пенсионерку прямо в ее доме

В Индии 60-летняя женщина подверглась нападению леопарда в собственном доме. Об этом сообщила The Times of India.

Инцидент произошел около двух часов ночи в деревне Раджапур Гирант. Пострадавшая мирно спала, когда дикое животное внезапно ворвалось внутрь и набросилось на нее.

Крики женщины разбудили соседей, которые незамедлительно поспешили на помощь. Увидев приближающуюся толпу людей, леопард покинул место происшествия и скрылся.

Сельчане помогли доставить раненую в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.

Региональный лесной офицер Апурв Диксит подтвердил факт нападения и сообщил, что ведомство уже начало операцию по поиску и поимке опасного зверя. По его словам, в районе проводятся прочесывания местности, а в местах вероятного появления хищника будут установлены специальные клетки-ловушки.

Жители деревни выражают серьезную обеспокоенность, так как их дома находятся всего в 800 метрах от лесного массива, и встречи с дикими животными в этой местности происходят регулярно.

Местное население требует от властей усиления наблюдения и принятия долгосрочных мер безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных кровавых инцидентов в будущем.

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