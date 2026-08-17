Эффективное средство против болезней: раскрыта неочевидная польза помидоров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Ежедневное употребление красных овощей помогает значительно снизить уровень жира.

Польза помидоров и томатов какие свойства у этого овоща

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: томаты признали эффективным средством против болезней печени

Регулярное включение в рацион помидоров способно защитить человека от развития опасного ожирения печени. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Национального института гастроэнтерологии Италии.

В эксперименте приняли участие 79 взрослых пациентов, страдающих жировой болезнью печени, не связанной с употреблением алкоголя.

Специалисты разделили добровольцев на две группы: первая в течение шести недель ежедневно съедала 200 граммов сырых томатов и добавляла в блюда 50 граммов томатного соуса, а вторая придерживалась диеты без этого продукта.

Контрольное сканирование показало, что у любителей помидоров уровень жира в печени сократился на 11%, в то время как у участников из второй группы этот показатель составил всего 6%.

Авторы научной работы отмечают, что подобный эффект может быть обусловлен высоким содержанием в томатах ликопина и других питательных веществ с выраженными противовоспалительными свойствами.

При этом ученые подчеркнули, что диета не оказала существенного влияния на жесткость органа, уровень сахара в крови или общий вес пациентов.

Тем не менее, для жителей Великобритании, где от неалкогольной жировой болезни печени страдает каждый третий взрослый, такие выводы крайне важны. Заболевание часто протекает бессимптомно, но в тяжелых стадиях ведет к фиброзу, рубцеванию тканей и даже печеночной недостаточности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.54
0.73 97.51
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Четыре страны введут ограничения для российских загранпаспортов
12:00
«Эпатаж — слабость режиссера»: Марк Розовский о молодых актерах, будущем театра и ИИ
12:00
Удобство на весь день: как выбрать брюки для школы
12:00
Танковая «огненная карусель» и дроны: как армия России продвигается на двух направлениях СВО
11:56
Кровь застыла в жилах: незнакомец оставил девушке пугающую записку на машине
11:42
Резкая смена графика? Какая привычка может помочь при бессоннице

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Голливудская актриса Хайден Панеттьери умерла в 36 лет
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео