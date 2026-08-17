Fox News: женщина сумела выжить после похищения серийным убийцей

Кара Робинсон Чемберлен, сумевшая спастись от серийного убийцы Ричарда Эвоница в 2002 году, стала ведущей документального сериала «Кто-то что-то знает», посвященного расследованию старых нераскрытых дел. Об этом сообщило Fox News.

Проект, созданный ABC News Studios, направлен на привлечение внимания общественности к исчезновениям и убийствам, которые десятилетиями оставались загадкой для правоохранительных органов.

Чемберлен работает вместе с близкими пострадавших, чтобы найти новые зацепки, способные сдвинуть следствие с мертвой точки. По ее словам, она видит свою цель в том, чтобы дать слово семьям и показать реальную работу полиции, надеясь, что кто-то из свидетелей наконец решится заговорить.

Личный опыт Кары Робинсон Чемберлен стал основой ее правозащитной деятельности. В возрасте 15 лет она была похищена прямо со двора подруги в Южной Каролине. Эвониц, угрожая оружием, удерживал ее 18 часов, подвергая насилию.

Несмотря на шок, девушка смогла сохранить хладнокровие, запомнить детали обстановки и сбежать, когда похититель уснул. Ее показания помогли полиции вычислить преступника, который позже покончил с собой во время погони во Флориде.

Улики, найденные в его квартире, связали его с убийствами трех других девочек, совершенными в 90-х годах. Кара отмечает, что ее главной ошибкой в тот день было игнорирование интуиции, когда незнакомец только заехал на подъездную дорожку. Теперь она призывает всех доверять своему внутреннему чутью.

После пережитого ужаса Кара решила связать свою жизнь с законом. Она окончила Академию уголовного правосудия Южной Каролины и поступила на службу в департамент шерифа округа Ричленд, где работала следователем по делам о преступлениях против детей и защитником прав жертв.

В своей нынешней деятельности она подчеркивает, что понятие «завершение дела» часто является мифом для семей погибших, так как травма остается с ними навсегда.

Однако Кара уверена, что ее упрямство и воля к жизни, проявленные в 15 лет, помогают ей сегодня понимать боль других людей и эффективно сотрудничать с детективами в поиске ответов на вопросы, которые мучают семьи пропавших годами.

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