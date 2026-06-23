«Легче, чем велосипед»: как прокатчики сдают катера людям без подготовки

Следственный комитет начал проверку происшествия на канале имени Москвы. Там прогулочный катер с четырьмя пассажирами столкнулся с теплоходом и ушел под воду. Обошлось без жертв, но ситуация вызвала вопросы к тому, как именно организуются такие прогулки. Оказалось, что судно было арендовано, но на борту ни у кого не было прав на вождение. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков во всем разбирался.

Химкинское водохранилище — интенсивный судоходный канал. Грузовые баржи и прогулочные суда расходятся по своим маршрутам. Одно из них и налетело на катер с пассажирами.

Все произошло здесь, в акватории Котовского пролива. Катер с пассажирами подошел слишком близко к теплоходу, перевернулся и начал погружаться под воду.

Известно, что катер был арендован. Но как за штурвалом, посреди оживленной акватории, оказались люди без прав и подготовки? Ответ лежит на поверхности. Фирмы, которые сдают катера в аренду, есть у любого причала.

Частники не торгуются — цены начинаются от шести тысяч рублей в час. Права не нужны, навыки управления, как утверждают, тоже.

— Легче, чем велосипед. Хоть дети, хоть взрослые.

— А сколько лошадей? — 9, 9.

В этом и заключается лазейка. 9,9 — допустимый предел. По закону права нужны, если мощность мотора превышает десять лошадиных сил, а масса катера — свыше двухсот килограммов. Если меньше — никаких документов не требуется. Прокатчики знают эти цифры и формально соблюдают правила.

— Двигатель будет по документам 9,9, а фактически он будет все 15-20 лошадиных сил. Никто это не замеряет.

Такие точки проката работают по всей стране. Схема одна: паспорт, залог, пара минут инструктажа — и ты уже капитан катера, о котором час назад даже ничего не слышал.

— Так, тут листочек очень внимательно читаем. Расписываться не надо, просто читайте.

Нижний Новгород. Услуга — самостоятельная прогулка по Волге. Катер нам дали без вопросов и прав.

— Катера сдаются 400 раз за сезон. Все нормально, в такой комплектации они уже выходили, не переживайте.

Параметры соответствуют закону. Легкий, маломощный — все чисто. Вот только за рулем или штурвалом оказываются те, кто не умеет плавать и не знает правил. «Известия» побывали еще в одной такой компании в Петербурге. Обещают прогулки без капитана и с неограниченной навигацией.

— Если вам будет страшно, могу я сесть, уже без залога.

Между тем, акватории в крупных городах летом — как автострады в час пик. Прогулочные яхты, грузовые баржи, скоростные катера. Среди низ оказываются новички, которые впервые держат штурвал и не знают, как разойтись со встречными судами, среагировать на волну или не попасть под винт большого теплохода.

Везде одно и то же, сугубо коммерческая тактика без законодательного фарватера уже не раз приводила к гибели людей. Ока: катер перевернулся и пошел ко дну — пассажиры не справились с управлением. ХМАО, река Обь — снова утонувший катер, двое погибших. Моторная лодка перевернулась на Ямале.

Только за прошлый год — почти 300 аварий с маломерными судами. Среди основных причин — как раз неумелое маневрирование, игнорирование погоды и перегруз. В таких случаях наказывают почти всегда водителей. Ушлые прокатчики — вне зоны ответственности, ведь формально закон они соблюдают. Вот только на практике эти катера и лодки в неумелых руках теряют управление, а ценой такой прогулки нередко становится человеческая жизнь.

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