«Заразный образ»: Сергей Лавров назвал Зеленского фюрером

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Алена Куликова
Алена Куликова 37 0

Подобный политический опыт может представлять опасность для окружающих государств.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского фюрером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ в Москве, назвал действующего главу киевского режима Владимира Зеленского фюрером. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам Сергей Лаврова, Зеленского целенаправленно назначили на данную роль.

«Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но видите, оказался этот образ заразный», — сказал МИД РФ Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобный политический опыт может представлять опасность для окружающих государств.

Министр также отметил, что модель поведения, избранная украинским лидером, демонстрирует деструктивную тенденцию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «скандалом всея Европы» отказ редакции Politico разместить авторскую колонку министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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