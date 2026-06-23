«Не возвращайтесь»: Ольга Бузова покинула больницу после экстренной операции

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Теперь телеведущую ждет длительная реабилитация.

Телеведущую Ольгу Бузову выписали из больницы — фото

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Телеведущую Ольгу Бузову выписали из больницы

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова покинула Боткинскую больницу. Звезду выписали из стационара, однако лечение на этом не закончилось — теперь ей предстоит длительная реабилитация. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Знаменитая ведущая уехала домой на инвалидной коляске, так как ей все еще тяжело наступать на травмированную ногу. На своей странице в социальной сети Бузова опубликовала фотографию около медицинского учреждения. На снимке видно, что нога телеведущей туго забинтована.

«Мне на охране сказали: «Выезжайте и больше не возвращайтесь, ничего тут делать», — поделилась исполнительница хита «Мало половин».

ТекстОльгу Бузову выписали из Боткинской больницы. Instagram*/ buzova86

Телеведущая также поблагодарила врачей и медсестер Боткинской больницы, которые был рядом с ней в трудный период.

Ольга Бузова 12 июня упала в душе и повредила ногу. Ее госпитализировали в московскую больницу, где в срочном порядке провели операцию, в ходе которой артистке наложили более 40 швов. В тот же день пиар-директор Бузовой Антон Богославский сообщил, что из-за травмы певица вынуждена приостановить свою творческую деятельность: ей потребуется время на восстановление.

Ранее Ольга Бузова рассказала, почему сестра Анна, а также родители ни разу не навестили ее пока она была в больнице.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

Тема:
Ольга Бузова
21 июн
«Расплата за успех»: как магия повлияла на личную жизнь Бузовой
19 июн
Одна после операции: почему родные не навестили Бузову в больнице
18 июн
«Было все не по канонам»: беременная Анна Бузова вышла замуж
16 июн
«Ангел-хранитель подвел»: Катя Лель объяснила травму Ольги Бузовой
14 июн
«Номер в санатории»: сестра Бузовой похвасталась условиями, в которых будет рожать
13 июн
Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции
13 июн
«Спасибо скорой»: Бузова рассказала о самочувствии после операции
12 июн
Ольга Бузова переносит концерты из-за экстренной операции
12 июн
Ольге Бузовой провели операцию
12 июн
Окровавленная Бузова вышла на связь после новостей о госпитализации
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
«У всех крыши посносило»: последствия смерча в Свердловской области
13:11
Две трети работников в Германии задумываются о трудоустройстве за границей
13:01
«Не возвращайтесь»: Ольга Бузова покинула больницу после экстренной операции
12:58
«Заразный образ»: Сергей Лавров назвал Зеленского фюрером
12:51
Все болезни от нервов: врач рассказала о резком всплеске психогенных запоров
12:50
Иран и США согласовывают договоренности по безопасности на Ближнем Востоке

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
Шумные соседи на участке: когда на даче можно косить траву и включать музыку
В Москве прошел благотворительный показ спектакля «Дневник памяти»
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео