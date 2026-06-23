«Практически ничего не ест»: Зверев рассказал о переживаниях за Волочкову

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Алена Куликова
Алена Куликова 65 0

Стилист отметил, что нынешний образ балерины сильно отличается от того, каким он был много лет назад.

Зверев рассказал волнуется за Волочкову

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

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Стилист Сергей Зверев: Волочкова практически ничего не ест

Стилист Сергей Зверев переживает о том, что балерина Анастасия Волочкова ничего не ест. Поэтому при каждой встрече шоумен старается ее накормить. Об этом телеведущий рассказал в рамках шоу «Переговорка» на Propusk.tv.

Зверев отметил, что знаком с Волочковой еще со времен ее успешной карьеры в Большом театре. Он вспомнил, что видел артистку на сцене в период ее расцвета и считает, что тогда она находилась в отличной форме. При этом нынешний образ балерины, по его словам, сильно отличается от того, каким он ее запомнил много лет назад.

Стилист рассказал, что постоянно напоминает Волочковой о необходимости нормально питаться.

«Потому что я не могу видеть, как она ничего не ест: бокал просекко — и все!», — рассказал шоумен.

Также Зверев прокомментировал программу «Звезды под капельницей», где Волочкову показали не в самом выгодном свете. Он признался, что увиденные фрагменты произвели на него тяжелое впечатление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Волочкова призналась в фиктивной свадьбе.

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