Оперный певец Герман Юкавский прыгнул с моста на Болотной набережной

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 137 0

Артист был пьян и заявлял, что переплывет реку.

Оперный певец Юкавский прыгнул с моста в Москве

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский прыгнул в воду с моста на Болотной набережной в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, перед инцидентом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и открыто заявлял о намерении переплыть водоем. Что именно толкнуло его на этот поступок, пока неизвестно. Сейчас информация о состоянии артиста уточняется.

Герман Юкавский — заметная фигура в российском оперном искусстве. Он родился в 1970 году, окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, а затем ГИТИС.

Артист долгие годы выступал в хоре Большого театра, был солистом Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского, номинировался на престижную театральную премию «Золотая маска». В его репертуаре — партии в «Евгении Онегине», «Князе Игоре» и других знаменитых постановках.

Ранее 5-tv.ru писал о госпитализации звезды сериала «КГБ в смокинге» Екатерины Волковой. Артистку недавно выписали.

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