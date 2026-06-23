Оперный певец Герман Юкавский прыгнул с моста на Болотной набережной
Артист был пьян и заявлял, что переплывет реку.
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
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Заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский прыгнул в воду с моста на Болотной набережной в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, перед инцидентом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и открыто заявлял о намерении переплыть водоем. Что именно толкнуло его на этот поступок, пока неизвестно. Сейчас информация о состоянии артиста уточняется.
Герман Юкавский — заметная фигура в российском оперном искусстве. Он родился в 1970 году, окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, а затем ГИТИС.
Артист долгие годы выступал в хоре Большого театра, был солистом Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского, номинировался на престижную театральную премию «Золотая маска». В его репертуаре — партии в «Евгении Онегине», «Князе Игоре» и других знаменитых постановках.
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