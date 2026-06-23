Дело с полномочиями: экс-главу «Аэрофлота» отправили под арест

Экс-главу аэрофлота арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывшего генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова арестовал суд в Москве. Об этом 23 июня сообщил источник 5-tv.ru.

По данным собеседника издания, бывший руководитель авиакомпании проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Иные обстоятельства дела пока не раскрываются. Подробности устанавливаются.

Ранее бывший первый вице-премьер правительства Московской области Алексей Кузнецов вышел на свободу после отбывания наказания в колонии Брянской области. Его приговорили по громкому делу о хищении почти 14 млрд рублей. По версии следствия, схема, связанная с экс-чиновником, за несколько лет нанесла Подмосковью масштабный финансовый ущерб.

В 2013 году Кузнецова задержали на Лазурном берегу по ордеру Интерпола. При нем, как сообщалось, нашли наличные и поддельные документы. После экстрадиции в Россию суд в 2019 году назначил ему 14 лет лишения свободы.

Кузнецов провел в заключении шесть лет. Сначала он находился в колонии Курской области, затем отбывал срок в Брянской.

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