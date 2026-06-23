Слуцкий возглавил федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральную часть списка партии на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщили в РИА Новости.

Решение приняли на 38-м предвыборном съезде ЛДПР.

В общефедеральный список вошли десять кандидатов. Вместе со Слуцким первую тройку сформировали участник СВО Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

В число кандидатов федеральной части списка также включили первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового, депутата Законодательного собрания Ульяновской области Виктора Бута, первого заместителя руководителя Центрального аппарата партии и председателя движения «Блок Жириновского» Александра Курдюмова.

Кроме того, в федеральную десятку вошли участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов, а также заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Как следует из материалов съезда, ЛДПР выдвинула на парламентские выборы 435 кандидатов. Из них 224 человека будут участвовать в кампании по одномандатным округам.

Выборы депутатов Государственной думы, а также ряд других избирательных кампаний, назначенных на 20 сентября, пройдут в течение трех дней. Голосование состоится с 18 по 20 сентября.

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