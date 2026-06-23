Слуцкий возглавил федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Партия утвердила состав кандидатов и представила первую тройку делегатам съезда.

Леонид Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил общефедеральную часть списка партии на предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщили в РИА Новости.

Решение приняли на 38-м предвыборном съезде ЛДПР.

В общефедеральный список вошли десять кандидатов. Вместе со Слуцким первую тройку сформировали участник СВО Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.

В число кандидатов федеральной части списка также включили первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового, депутата Законодательного собрания Ульяновской области Виктора Бута, первого заместителя руководителя Центрального аппарата партии и председателя движения «Блок Жириновского» Александра Курдюмова.

Кроме того, в федеральную десятку вошли участник СВО Дмитрий Жирков, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов, а также заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Как следует из материалов съезда, ЛДПР выдвинула на парламентские выборы 435 кандидатов. Из них 224 человека будут участвовать в кампании по одномандатным округам.

Выборы депутатов Государственной думы, а также ряд других избирательных кампаний, назначенных на 20 сентября, пройдут в течение трех дней. Голосование состоится с 18 по 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий срок в 2029 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:39
Семейный возврат: кто сможет получить выплату больше 100 тысяч рублей
19:30
Фото на загранпаспорт могут не принять: что нужно знать для подачи документов
19:29
Слуцкий возглавил федеральный список ЛДПР на выборы в Госдуму
19:20
Вклад с налогом: какую сумму можно держать в банке без лишних платежей
19:11
Похмелье будет тяжелее? Почему опасно смешивать разные виды алкоголя
19:00
Заменили другие: как исчезла доисторическая группа, жившая недалеко от Парижа

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
Группа мужчин ворвалась в детский лагерь «Таежный» в Тыве
Платежи за ЖКУ летом: когда можно добиться перерасчета и как это сделать
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео