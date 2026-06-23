Семейный возврат: кто сможет получить выплату больше 100 тысяч рублей

Работающие родители с двумя и более детьми могут получить выплату более 100 тысяч рублей

Работающие родители с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма для одной семьи может превысить 100 тысяч рублей. Об этом Газете.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Право на выплату получат семьи, где среднедушевой доход не превышает полтора прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

Получателям семейной выплаты фактически вернут 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Подать заявление можно будет с 1 июня по 30 сентября включительно через Госуслуги, Социальный фонд России или МФЦ.

В большинстве случаев дополнительные документы собирать не придется, поскольку необходимые сведения поступят по межведомственным каналам. Выплату назначат каждому родителю отдельно, а ее размер будет зависеть от дохода конкретного родителя и суммы уплаченного им НДФЛ.

Экономист привел расчет для региона, где прожиточный минимум составляет 19,5 тысячи рублей. В семье с двумя родителями и двумя детьми общий доход взрослых для получения выплаты должен быть не выше 117 тысяч рублей в месяц.

Если каждый из родителей зарабатывал по 58,5 тысячи рублей, то каждый сможет вернуть по 49 140 рублей. Общая сумма для семьи в таком случае составит 98 280 рублей.

Для семьи с тремя детьми при тех же условиях предельный доход родителей увеличивается до 146 250 рублей в месяц. Если оба родителя получают по 73 125 рублей, суммарный возврат может составить 122 850 рублей.

В семье с четырьмя детьми максимальный доход родителей для права на выплату в приведенном примере составит 175,5 тыс. рублей в месяц. При равных доходах взрослых такая семья сможет вернуть до 147 420 рублей.

Балынин добавил, что при назначении выплаты будут учитывать не только доходы. Значение также будет иметь имущественная обеспеченность семьи — по тем же критериям, которые применяются для единого пособия на детей.

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