Похмелье будет тяжелее? Почему опасно смешивать разные виды алкоголя

Нарколог Исаев рассказал о вреде смешивания разных видов алкоголя

Смешивание разных видов алкоголя способно вызвать более быстрое опьянение и тяжелое похмелье с отравлением, об этом врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал изданию Lenta.ru.

Особое внимание врач уделил сочетанию крепкого алкоголя с газировкой. Пузырьки углекислого газа ускоряют всасывание этанола в стенки желудка, из-за чего опьянение наступает быстрее, а риск острой интоксикации значительно возрастает.

Это связано с так называемыми конгенерами — побочными продуктами брожения и выдержки, к которым относятся метанол, ацетальдегид и высшие спирты.

«Популярное правило „не смешивать“ нельзя рассматривать как надежный способ профилактики похмелья или алкогольного отравления», — объяснил Исаев.

По словам специалиста, сам по себе факт смешивания разных напитков не является первостепенной причиной сильного недомогания. С точки зрения наркологии, определяющее значение имеет совокупная доза чистого этанола, попавшая в кровь, а также скорость его употребления и индивидуальные особенности метаболизма человека.

Если выпить большое количество одного вида алкоголя, негативные последствия для печени и нервной системы будут не менее тяжелыми. В качестве единственной действенной профилактики врач рекомендует строго контролировать общий объем выпитого или вовсе отказаться от спиртного.

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