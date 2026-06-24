Появились подробности о последствиях крушения вертолета Ми-2 на Кубани

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Алена Куликова
Алена Куликова 33 0

Инцидент произошел в районе новой трассы.

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2

Фото: © РИА Новости/Роман Антонов

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После крушения вертолета Ми-2 на Кубани возбуждено уголовное дело

В главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий рассказали о последствиях крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. По предварительной информации спасателей, после падения воздушного судна разрушений на земле не выявлено. Инцидент произошел в районе новой трассы, ведущей с Кубани к Крымскому мосту.

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, вертолет Ми-2 выполнял авиационно-химические работы. Крушение произошло 24 июня в районе хутора Прикубанского. В результате происшествия погиб пилот воздушного судна.

По факту аварии Краснодарская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося, а также проверяет исполнение требований законодательства в сфере безопасности полетов. Возбуждено уголовное дело

После завершения проверочных мероприятий будет дана оценка произошедшему. Кроме того, в прокуратуре рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования по итогам расследования обстоятельств крушения вертолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инцидент произошел недалеко от хутора Прикубанский в Славянском районе.

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