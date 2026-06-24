В Москве одновременно возводят более 120 школ и детских садов

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Алена Куликова
Алена Куликова 32 0

Они смогут принять свыше 56 тысяч школьников и почти 20 тысяч детей дошкольного возраста.

Сколько образовательных учреждений построят в Москве к 2027

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Мэр Москвы Собянин рассказал о строительстве 120 образовательных объектов

В столице продолжается строительство объектов образовательной инфраструктуры. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС сообщил, что в городе одновременно возводят более 120 учреждений образования.

После ввода в эксплуатацию они смогут принять свыше 56 тысяч школьников и почти 20 тысяч детей дошкольного возраста. В реализации таких проектов участвуют не только городские власти, но и инвесторы.

Одним из крупнейших объектов станет образовательный комплекс на улице Лобачевского в районе Раменки. Он будет рассчитан на 1,7 тысячи учеников и 350 воспитанников детского сада. В здании построят учебные кабинеты различного назначения, медиатеку, лаборатории, ИТ-полигон и четыре спортивных зала.

Для дошкольников оборудуют 14 групп, музыкальный и физкультурный залы, а также помещения для развивающих занятий. Завершить строительство комплекса планируют к концу 2027 года.

Еще один объект находится на Севанской улице в районе Царицыно. Здесь завершается строительство детского сада на 250 мест. В здании разместят 10 групп, бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что москвичи получат доступ к расширенному набору медисследований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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