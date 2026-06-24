Залез в укромное место под веко: врачи достали клеща из глаза пациента

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Алена Куликова
Алена Куликова 2 466 0

Зрение удалось спасти, но перед медиками открывалась жуткая картина.

Врачи удалили клеща из глаза мужчины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Врачи в Архангельском достали клеща из глаза пациента

В Архангельской клинической офтальмологической больнице врачи удалили клеща, который присосался к конъюнктиве глаза пациента. Об этом сообщили на официальной странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина обратился за помощью после появления резкой боли и ощущения инородного тела в правом глазу. Выяснилось, что во время поездки на дачу клещ попал в глаз и закрепился на слизистой оболочке.

По словам офтальмолога Алексея Пихтулова, такой случай стал первым в его практике и считается редким для офтальмологии.

«Конъюнктива — это тонкая, богато иннервированная ткань. Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование», — рассказал специалист.

Удаление клеща проводили под микроскопом с использованием специальных инструментов. Пациенту выполнили местную анестезию, а сама процедура заняла около десяти минут.

Фото: Вконтакте/Архангельская офтальмологическая больница/216537376_3119

В больнице сообщили, что операция прошла без осложнений: зрение пациента не пострадало, признаков воспаления не выявлено. После процедуры мужчину направили на дополнительное обследование к инфекционисту для решения вопроса о необходимости иммунопрофилактики.

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