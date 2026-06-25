«Видели обрушения зданий»: сын Мадуро о последствиях землетрясения в Венесуэле

Герра Мадуро: после землетрясений в Венесуэле рухнули несколько зданий

После землетрясений в Венесуэле обрушились несколько зданий. Об этом CNN рассказал член Национальной ассамблеи, сын бывшего президента страны Николаса Мадуро — Герра Мадуро.

«В этом районе очень старые здания 1950-х и 1960-х годов. Мы также видели обрушение зданий в восточном Каракасе, в муниципалитетах Чакао и Барута. Точного числа на данный момент нет, но мы на улицах и помогаем людям», — сказал он.

Он уточнил, что в столице Венесуэлы рухнули четыре здания в разных районах города: два в Сан-Бернардино, одно в Пинто-Салинас и одно в Эль-Параисо. Герра Мадуро добавил, что от подземных толчков также сильно пострадали штаты Ла-Гуайра и Фалькон.

У побережья южноамериканского государства произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и в 27 километрах к северо-западу от Монтальбана на глубине 13 километров.

Толчки также ощущались в соседней стране — Гайане. Там были зафиксированы трещины в стенах зданий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате землетрясения в Венесуэле погибли 32 человека. Кроме того, еще 700 человек пострадали. Однако эти данные не включают в себя жертв в штате Ла-Гуайра. Там, недалеко от города Каракас, находится аэропорт, который получил больше всего повреждений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.