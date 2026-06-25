Песков увидел подрыв доверия к Apple в удалении VK из AppStore

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Власти намерены связаться с корпорацией и потребовать объяснений.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Удаление линейки российских приложений VK из магазина AppStore ставит ребром вопрос о надежности американского сервиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такие решения об исключении наших приложений бьют по интересам пользователей, не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, которые используют VK. Речь идет о десятках миллионов людей. Необходимо разобраться с самой корпорацией, затребовать объяснения», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это далеко не первый случай недружественного шага со стороны платформы. По его словам, совсем недавно аналогичная история произошла с мессенджером MAX.

Прежде чем принимать какие-либо ответные шаги, Москва планирует вступить в прямой контакт с Apple и добиться ясности. При этом Песков напомнил в беседе с ТАСС, что для аудитории, которая активно пользуется VK, существует вполне реальная альтернатива — переход с устройств на iOS на платформу Android.

Ранее 5-tv.ru писал, что приложения экосистемы VK также пропали из AppStore.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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