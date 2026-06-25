Шестиклассник сжег бензоколонку в Подольске по указке мошенников

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 46 0

Возбуждено уголовное дело о теракте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев;Telegram/Ирина Волк/ IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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В подмосковном Подольске 13-летний подросток поджег бензоколонку на заправке. Пострадавших нет, колонка выгорела, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Главное управление МВД России по Московской области выяснило личность подозреваемого — им оказался местный шестиклассник.

Мальчик рассказал на допросе, что познакомился в мессенджере с, как он тогда думал, девушкой. Они пообщались, и юный кавалер отправил точку геолокации для предполагаемого свидания. После этого с ним связался мошенник, сообщивший, что по этой геометке будут нанесены удары Вооруженных сил Украины. Так он запугал мальчика и заставил его сжечь топливную колонку.

Следователь управления МВД России по округу Подольск возбудил уголовное дело о теракте.

«Напоминаю детям и их родителям — не выполняйте никаких указаний, поступающих от незнакомых людей по телефону или в мессенджере», — написала Волк.

Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) пресекла теракт в здании суда в Мариуполе. Мужчина пытался устроить взрыв при помощи самодельной бомбы по заданию украинских кураторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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