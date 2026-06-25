Умер актер из фильма «Лестница» Евгений Калинцев

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 53 0

За годы творческой карьеры артист служил в нескольких театрах, в числе которых театр-студия «Человек», театр Doc. и Театр на Малой Бронной.

Чем был известен умерший актер Евгений Калинцев

Фото: Фото: Кадр из х/ф «Метаморфозис». реж.: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, 2015 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер театра и кино Евгений Калинцев умер в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. О его кончине сообщили в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко».

В театре рассказали, что артист долгое время боролся с болезнью, однако подробности диагноза и причину его смерти не раскрыли.

Церемония прощания с Евгением Калинцевым прошла в храме священномученика Антипы в Москве.

Калинцев окончил ГИТИС в 1987 году. За годы творческой карьеры он служил в нескольких театрах, в числе которых театр-студия «Человек», театр Doc. и Театр на Малой Бронной.

Также, помимо работы на сцене, актер снимался в кино. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста России Михаила Ножкина. Он скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Родственники сообщали, что в последние дни жизни артист отказывался от еды и воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.77
0.15 85.18
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
Из одного чуда: единственная в России семья с четверняшками хочет завести еще детей
13:34
Полсотни ударов: сахалинец получил срок за избиение и похищение женщины
13:26
В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки
13:18
Работодатель должен возмещать сотруднику служебные расходы на удаленке
13:10
Умер актер из фильма «Лестница» Евгений Калинцев
13:02
Адвокат Романа Товстика ответил на обвинения бывшей жены бизнесмена в экономии на детях

Сейчас читают

Ормуз открылся по краям: цена нефти падает
Прикрыть голову? Что важно знать российским туристам в Венесуэле
Десятки тысяч потенциальных жертв: что известно о землетрясении в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео