Солнцезащитные очки и контроль сахара: как сохранить здоровье глаз после 50 лет

Yahoo: сохранить здоровье глаз после 50 лет поможет контроль сахара

С возрастом зрение неизбежно меняется: становится сложнее читать мелкий текст, глаза быстрее устают, а риск серьезных заболеваний постепенно увеличивается. Однако специалисты уверены, что многие возрастные проблемы можно замедлить или обнаружить на ранней стадии, если соблюдать несколько простых правил. Об этом сообщило Yahoo.

Регулярно проходите обследования у офтальмолога

После 50 лет профилактические осмотры становятся особенно важными.

Многие опасные заболевания глаз, включая глаукому и возрастную макулярную дегенерацию, на ранних стадиях могут протекать практически без симптомов. Чем раньше обнаружить проблему, тем больше шансов сохранить зрение.

Специалисты рекомендуют проходить комплексное обследование глаз не реже одного раза в один-два года, а при наличии хронических заболеваний — чаще.

Следите за уровнем сахара и давлением

Состояние глаз напрямую связано со здоровьем сосудов.

Высокое артериальное давление и диабет способны повреждать мелкие кровеносные сосуды сетчатки, что со временем может привести к ухудшению зрения и серьезным осложнениям.

Контроль хронических заболеваний считается одним из важнейших способов сохранить здоровье глаз в зрелом возрасте.

Не забывайте о солнцезащитных очках

Ультрафиолетовое излучение воздействует не только на кожу, но и на органы зрения.

Длительное пребывание на солнце без защиты может повышать риск развития катаракты и других возрастных изменений. Поэтому специалисты советуют выбирать очки с надежной защитой от UVA- и UVB-лучей даже в пасмурную погоду.

Правильно питайтесь

Рацион играет важную роль в поддержании здоровья глаз. Особенно полезными считаются продукты, богатые:

лютеином и зеаксантином;

витаминами А, С и Е;

омега-3 жирными кислотами;

антиоксидантами.

Эти вещества содержатся в листовой зелени, морской рыбе, моркови, яйцах, орехах и ярких овощах.

Давайте глазам отдых во время работы за компьютером

С возрастом глаза становятся более чувствительными к длительной зрительной нагрузке.

При работе за экраном полезно использовать правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на объект, расположенный примерно в шести метрах, в течение 20 секунд.

Это помогает уменьшить напряжение глазных мышц и снизить ощущение сухости.

Откажитесь от курения

Курение считается одним из факторов риска развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Табачный дым ухудшает кровоснабжение тканей глаза и усиливает окислительный стресс, ускоряя возрастные изменения органов зрения.

Отказ от вредной привычки приносит пользу не только сердцу и легким, но и глазам.

Следите за качеством сна

Во время сна глаза восстанавливаются и увлажняются естественным образом.

Недостаток отдыха может усиливать сухость, раздражение и чувство усталости. Кроме того, хроническое недосыпание негативно влияет на кровообращение и общее состояние организма, что отражается и на зрении.

Какие симптомы нельзя игнорировать

Немедленно обратиться к врачу стоит при внезапном ухудшении зрения, появлении вспышек света, темных пятен, искажении изображения или боли в глазах.

Подобные симптомы могут указывать на серьезные заболевания, требующие срочной медицинской помощи.

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