Нужно идти к врачу? Почему синяки появляются сами собой

Частое появление синяков может быть связано с дефицитом витаминов

Обнаружить на руке или ноге синяк, хотя вы не помните, чтобы где-то ударились, — ситуация знакомая многим. Чаще всего причина оказывается безобидной, но иногда такие кровоподтеки могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. В материале 5-tv.ru разбираемся, почему появляются синяки без видимой причины и в каких случаях нельзя откладывать визит к врачу.

Незаметные травмы — самая частая причина

Во многих случаях человек действительно получает небольшие удары, но не запоминает их.

Это особенно характерно для активных людей, родителей маленьких детей или тех, кто много времени проводит на ногах. Достаточно слегка задеть угол стола, дверцу шкафа или поручень в транспорте, чтобы спустя несколько часов появился синяк.

Возрастные изменения делают сосуды более хрупкими

С возрастом кожа становится тоньше, а стенки мелких кровеносных сосудов — менее эластичными.

Из-за этого даже незначительное механическое воздействие может привести к разрыву капилляров и появлению кровоподтека. Поэтому у пожилых людей синяки возникают значительно чаще.

Нехватка витаминов

Иногда причиной становятся дефициты витаминов и микроэлементов.

Особенно важны витамин С, который участвует в образовании коллагена и укрепляет сосуды, а также витамин К, необходимый для нормального свертывания крови.

При несбалансированном питании или некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта вероятность появления синяков может увеличиваться.

Прием некоторых лекарств

На свертываемость крови способны влиять различные препараты. К ним относятся антикоагулянты, антиагреганты, некоторые противовоспалительные средства и гормональные препараты.

В результате даже небольшое повреждение сосудов сопровождается более выраженным кровоизлиянием. Поэтому при появлении синяков во время лечения важно сообщить об этом лечащему врачу.

Заболевания крови и сосудов

В некоторых случаях частые синяки могут быть симптомом более серьезных заболеваний. Например, нарушений свертываемости крови, снижения количества тромбоцитов, некоторых болезней печени или патологий сосудистой стенки.

Самостоятельно определить причину невозможно, поэтому при регулярном появлении кровоподтеков необходима консультация специалиста.

Когда синяки могут быть опасным сигналом

Обратиться к врачу стоит, если синяки появляются без каких-либо травм и становятся все больше.

Насторожить должны также кровоточивость десен, частые носовые кровотечения, длительная остановка крови после порезов, большое количество мелких кровоизлияний на коже или внезапное увеличение числа синяков.

Особенно важно пройти обследование, если подобные симптомы сопровождаются слабостью, повышенной температурой, снижением веса или увеличением лимфатических узлов.

Какие обследования может назначить врач

Для выяснения причины специалист обычно начинает с общего анализа крови.

При необходимости могут понадобиться коагулограмма, биохимический анализ крови, исследование уровня витаминов, а также дополнительные обследования в зависимости от жалоб пациента.

Не стоит самостоятельно принимать препараты для укрепления сосудов или витамины без консультации врача, поскольку причина появления синяков может оказаться совсем другой.

Можно ли предотвратить появление синяков

Если серьезных заболеваний нет, снизить вероятность появления кровоподтеков помогают полноценное питание, достаточное количество витаминов, умеренная физическая активность и защита кожи от травм.

Также важно сообщать врачу обо всех принимаемых лекарствах, особенно если на фоне лечения синяки стали появляться чаще обычного.

Главное правило

Единичный синяк без серьезной травмы чаще всего не представляет опасности. Но если кровоподтеки возникают регулярно, становятся многочисленными или сопровождаются другими симптомами, откладывать обследование не стоит. Иногда именно такой, на первый взгляд безобидный признак помогает вовремя выявить заболевание и начать лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.