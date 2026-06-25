«Оплачивали дедушка с бабушкой»: знакомый семьи Тарховых рассказал о жизни внучки

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 72 0

Во время заседания знакомый семьи также вспомнил о конфликте Екатерины Бельской с Натальей Тарховой.

Фото, видео: Малеева Дарья/ТАСС; 5-tv.ru

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Внучка бывшего мэра Самары Тархова жила за счет дедушки и бабушки

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой Екатерина Бельская ранее находилась на финансовом обеспечении своих родственников. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Самарского областного суда.

По словам мужчины, дедушка и бабушка оплачивали внучке жилье и помогали ей материально.

«Насколько я знаю, жила на содержании у Виктора Александровича и Натальи Ивановны. Ей снимали квартиру, оплачивали дедушка с бабушкой», — рассказал знакомый семьи Эльдар Минибаев, оказывавший Тарховым водительские услуги.

Также свидетель сообщил, что несколько лет назад стал очевидцем конфликта между Бельской и Натальей Тарховой. По его утверждению, во дворе дома девушка схватила бабушку за одежду и начала трясти, после чего женщина упала. Минибаев отметил, что вмешался в происходящее и разнял их.

После этого, как рассказал свидетель, Бельская обратилась в полицию с заявлением о якобы нанесенных ей побоях. При этом мужчина подчеркнул, что не применял к ней физическую силу.

Кроме того, Минибаев сообщил, что неоднократно слышал разговоры Натальи Тарховой с внучкой и пришел к выводу, что речь часто шла о деньгах. По его словам, пенсионерка рассказывала ему, что Екатерина снова просит финансовой помощи. Свидетель также отметил, что несколько раз подвозил Бельскую на работу в косметический салон, однако, по его мнению, долго она там не задержалась.

Об исчезновении супругов стало известно в конце января 2025 года, когда в правоохранительные органы поступило заявление. В ходе проверки следователи выяснили, что супруги перестали выходить на связь еще в конце 2024-го. Вскоре было возбуждено уголовное дело об убийстве, а по подозрению в причастности задержали внучку бывшего мэра Самары.

Обвиняемая признала вину и заявила, что действовала из корыстных мотивов. При этом она утверждала, что находилась под влиянием других лиц и не планировала убивать родственников.

По версии правоохранителей, потерпевших сначала отравили, затем с помощью азота заморозили тела, после чего расчленили и избавились от останков, выбросив их в мусорные контейнеры.

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«Оплачивали дедушка с бабушкой»: знакомый семьи Тарховых рассказал о жизни внучки

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