США ударили по объектам в Иране в ответ на нападение в Ормузском проливе

США атаковали военные объекты в Иране в ответ на удар по судну

Американские военные атаковали объекты на территории Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENТСOM).

Утверждается, что удары стали ответом на атаку иранского беспилотника-камикадзе на грузовое судно M/V Ever Lovely в Ормузском проливе, которая произошла 25 июня. В CENТСOM уточнили, что самолеты американских ВВС поразили склады дронов и ракет, а также береговые радиолокационные объекты.

В Вашингтоне обвинили Тегеран в опасном поведении и подрыве «свободы судоходства» в Ормузском проливе, который является важным международным торговым коридором. Командование также подчеркнуло, что военные США продолжат «обеспечивать безопасный проход грузовых кораблей».

Несколько часов назад американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social написал, что Иран нарушил режим прекращения огня в проливе, выпустив несколько дронов по «крупному дорогостоящему судну».

«Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», — заявил глава государства.

Гостелерадиокомпания Ирана IRIB, в свою очередь, сообщила о взрывах в районе города Сирик — два американских снаряда поразили телебашню. Кроме того, атаке подвергся порт Тахрои в провинции Хорморган, передает агентство Mehr.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) отметили, что не оставят без реакции действия Вашингтона и пообещали «скорый и решительный ответ».

Ранее Трамп сообщил, что иранская сторона в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке идет на уступки.

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