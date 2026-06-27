Без «народных советов»: Сати Казанова завершила грудное вскармливание дочери

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 4 409 0

По ее словам, честный разговор с младенцем оказался самым гуманным способом.

Как Сати Казанова завершила грудное вскармливание дочери

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Сати Казанова завершила грудное вскармливание дочери

Певица Сати Казанова объявила о завершении грудного вскармливания своей дочери. Причем исполнительница сделала это без каких-либо последствий для себя и ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

Артистка отметила, что не стала слушать «народные советы», а просто решила договориться с ребенком. Она добавила, что этот способ стал самым «благородным и гуманным».

«Какое счастье, что я не послушалась „народных советов“ из серии — уехать на неделю от ребенка, смазать чем-то горьким и прочего. Честный разговор с маленьким человеком оказался способом самым благородным, действенным и гуманным», — подчеркнула Сати.

Казанова также добавила, что «природная мудрость этого ребенка» ее потрясла.

Исполнительница впервые стала матерью в октябре 2024 года. Дочь она родила от итальянского фотографа Стефано Тиоццо, за которого Сати вышла замуж в 2017 году. При этом пара не раскрывает имя ребенка, однако известно, что оно имеет санскритское происхождение.

Ранее артистка рассказала, что пуповину дочери перерезали менее чем через час после ее появления на свет.

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