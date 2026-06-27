Путин отметил в молодежи России «ген победителей»

Российской молодежи присущ «ген победителей», нравственная сила предков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении выпускникам школ, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос», — сказал он.

Глава государства отметил, что ответственность за развитие России в ближайшее время ляжет на молодое поколение, которому предстоит развивать достижения страны и передавать свой опыт дальше.

Путин подчеркнул, что сейчас молодежь стоит на пороге нового этапа: в будущем предстоит решать сложные задачи в совершенно разных сферах — науке, культуре, технологиях, искусстве.

При этом российский лидер выразил уверенность в том, что выпускники реализуют все поставленные цели.

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