В Германии зафиксировали рекордную жару за всю историю метеонаблюдений

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Температура понизится лишь в начале следующей недели.

Какая самая максимальная температура воздуха была в Германии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Marc John

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Тема:
Погода

Температура в Германии впервые достигла плюс 41,3 градуса

В Германии зафиксировали самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений — воздух прогрелся до плюс 41,3 градуса. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Германскую метеослужбу (DWD).

По информации синоптиков, рекордный показатель был зарегистрирован в 17:00 в Саарбрюккен-Бурбахе в федеральной земле Саар. Предыдущий максимум составлял плюс 41,2 градуса и был установлен летом 2019 года в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Метеорологи отмечают, что данные пока остаются предварительными. Поскольку после 17:00 температура могла подняться и выше.

Аномальная жара наблюдается и в других регионах Германии. В Бад-Кройцнахе и Китцингене столбики термометров достигли плюс 40,7 градуса.

Данные показатели также побили июньский рекорд для Германии. Он составлял плюс 39,6 градуса и держался с 2019 года.

По информации метеослужбы, уже несколько дней температура в стране держится на отметке плюс 40 градусов и выше, а ночью воздух почти не охлаждается. Синоптики ожидают, что 27 июня в отдельных районах жара может усилиться до плюс 42 градусов. Ослабление зноя прогнозируется только к 29 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителям Франции рекомендовали временно отказаться от употребления алкоголя из-за аномальной жары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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