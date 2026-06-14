В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 45 0

Подозреваемый пробудет за решеткой до 12 августа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Telegram/Прокуратура Республики Башкортостан/bashproc; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Башкирии отправил в СИЗО 21-летнего местного жителя, зарезавшего 14-летнего школьника ради пакета с едой. Об этом сообщили в Туймазинской межрайонной прокуратуре.

Нападавшего поймали в день преступления прямо на улице. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 августа.

«Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель», — говорилось в сообщении регионального Следственного комитета.

Жестокое преступление произошло днем 12 июня в селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан. Возле многоквартирного дома на улице Нефтяников злоумышленник заметил подростка, выходившего из магазина с покупками.

В попытке обокрасть мальчика, преступник напал на него с ножом и нанес несколько ударов. Завладев злополучным пакетом, он скрылся, а раненый школьник скончался неподалеку от места происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что подростки в Свердловской области убили ровесницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:06
К чуть не утонувшей в воронежском бассейне трехлетней девочке не пустили скорую
19:44
Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
19:42
Лавров прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
19:36
Путин: Зеленский попытается продлить конфликт на Украине
19:33
В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой
19:28
Средства ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников за сутки

Сейчас читают

Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака