В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой

Подозреваемый пробудет за решеткой до 12 августа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; Telegram/Прокуратура Республики Башкортостан/bashproc; 5-tv.ru
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Суд в Башкирии отправил в СИЗО 21-летнего местного жителя, зарезавшего 14-летнего школьника ради пакета с едой. Об этом сообщили в Туймазинской межрайонной прокуратуре.
Нападавшего поймали в день преступления прямо на улице. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 августа.
«Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель», — говорилось в сообщении регионального Следственного комитета.
Жестокое преступление произошло днем 12 июня в селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан. Возле многоквартирного дома на улице Нефтяников злоумышленник заметил подростка, выходившего из магазина с покупками.
В попытке обокрасть мальчика, преступник напал на него с ножом и нанес несколько ударов. Завладев злополучным пакетом, он скрылся, а раненый школьник скончался неподалеку от места происшествия.
Ранее 5-tv.ru писал, что подростки в Свердловской области убили ровесницу.
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