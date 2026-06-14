В Башкирии арестовали мужчину за убийство школьника ради пакета с едой

Суд в Башкирии отправил в СИЗО 21-летнего местного жителя, зарезавшего 14-летнего школьника ради пакета с едой. Об этом сообщили в Туймазинской межрайонной прокуратуре.

Нападавшего поймали в день преступления прямо на улице. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 августа.

«Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан 21-летний местный житель», — говорилось в сообщении регионального Следственного комитета.

Жестокое преступление произошло днем 12 июня в селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан. Возле многоквартирного дома на улице Нефтяников злоумышленник заметил подростка, выходившего из магазина с покупками.

В попытке обокрасть мальчика, преступник напал на него с ножом и нанес несколько ударов. Завладев злополучным пакетом, он скрылся, а раненый школьник скончался неподалеку от места происшествия.

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