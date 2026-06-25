Дело Логиновой и Патоки: многодетным матерям вынесли приговор за торговлю детьми

В Москве многодетным матерям вынесли приговор по делу о торговле детьми

Перовский районный суд Москвы вынес приговор фигуранткам дела о торговле детьми Юлии Логиновой и Наталье Патоке. Как сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда, Патоке назначили четыре года лишения свободы условно, а Логиновой — четыре с половиной года условно.

Уголовное дело получило развитие осенью 2023 года после проверки состояния одного из детей, воспитывавшихся в семье Логиновой. Тогда выяснилось, что несовершеннолетнему давали препарат, противопоказанный при его заболевании. В ходе дальнейшей проверки правоохранители установили, что женщина воспитывала 15 детей, хотя ранее перенесла операцию, исключавшую возможность рождения собственных детей.

Следствие также обратило внимание на несоответствия в документах и происхождении несовершеннолетних. Несмотря на это, Логинова утверждала, что часть детей, появившихся после операции, является ее родными. После проведения генетических экспертиз и изучения регистрационных данных было возбуждено уголовное дело по статьям о торговле детьми с использованием поддельных документов и умышленном причинении вреда здоровью.

Позже была задержана Наталья Патока. По версии следствия, она организовала приют для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а рожденных детей оформляла на себя.

О завершении расследования сообщили 1 июля 2025 года. К тому моменту число фигурантов дела превысило 20 человек, а потерпевшими были признаны 15 несовершеннолетних. Материалы в отношении 11 обвиняемых, включая Логинову, Патоку, суррогатных матерей и других женщин, выделили в отдельное производство.

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