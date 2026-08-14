Спорт укрепляет брак? Ученые нашли секрет счастливых отношений

Daily Mail: спорт делает отношения счастливее и крепче

Совместные тренировки супругов помогают значительно снизить уровень стресса и улучшить взаимопонимание в семье. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Группа исследователей проанализировала данные опроса почти 1700 молодых супружеских пар, чтобы выяснить, как физическая активность влияет на климат в семье.

В ходе работы ученые сравнили результаты тех, кто тренируется в одиночку, и тех, кто делает это вместе с партнером. Выяснилось, что хотя спорт полезен в любом виде, именно парные занятия способствуют более качественному общению и эффективному разрешению конфликтов.

«Наши результаты показывают, что совместные упражнения небольшим, но значимым образом способствуют способности мирно разрешать споры. Люди сообщали о более позитивных результатах в коммуникации, когда они тренировались вместе», — отметил профессор Джереми Йоргасон.

Интересно, что самым эффективным видом нагрузки для укрепления чувств оказалась обычная пешая прогулка или поход. По мнению соавтора исследования Эшлин Хаятт Милденхолл, ходьба естественным образом создает пространство для диалога, позволяя партнерам чувствовать себя услышанными и поддержанными.

Статистика показала, что около 60% опрошенных мужей и жен занимаются спортом, однако лишь треть из них делает это совместно. Специалисты подчеркивают, что для достижения эффекта не нужны дорогостоящие абонементы в зал — достаточно выделять время на общие прогулки.

Хотя спорт не является универсальным лекарством от всех семейных проблем, он признан одной из самых полезных привычек для пар, воспитывающих детей и сталкивающихся с повседневной рутиной.

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