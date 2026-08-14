В российских такси зарегистрировали менее четырех тысяч электромобилей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Они занимают лишь небольшую долю рынка перевозок в РФ.

Сколько электрокаров в российском такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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«Автостат»: в российских такси ездят менее четырех тысяч электрокаров

В российских такси зарегистрировано менее четырех тысяч электромобилей. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На апрель электрокары составляли менее 0,5% от общего числа разрешений на работу в такси. Всего в стране насчитывается около 950 тысяч таких разрешений.

Самой популярной моделью стал Evolute i-Pro — около 1,8 тысячи машин. На втором месте оказался FAW Bestune Nat — 610 автомобилей.

Третью строчку занял Nissan Leaf — 550 машин. Эта модель особенно распространена на Дальнем Востоке и в Сибири. Еще около 240 электрокаров приходится на седан AmberAuto A5 калининградской сборки.

При этом в последние месяцы таксопарки, особенно в Москве, начали активнее покупать электромобили UMO 5. С марта на учет поставили более 900 таких машин.

В такси также работают 65 автомобилей Tesla, более 40 разных моделей BYD, а также электрокары Zeekr и других марок.

В список моделей, рекомендованных Министерством промышленности и торговли России для такси, входят Evolute i-Joy, i-Sky и i-Space, «Москвич 3е», «Атом» и UMO 5.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 1 сентября 2026 года в России изменятся правила перевозки животных, багажа и ручной клади в такси и другом наземном транспорте.

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